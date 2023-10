NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe die Erwartungen klar übertroffen und den Ausblick angehoben, doch der Auftragseingang sei zum fünften Mal in Folge gesunken, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Montag in einer ersten Reaktion./gl/la;