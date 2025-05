NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips nach Quartalszahlen von 22,60 auf 15,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei verhalten ins Jahr gestartet, und das zweite Quartal dürfte nicht viel besser laufen, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/bek;