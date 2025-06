Bumble-Aktie springt zweistellig hoch: Stellenabbau treibt an

• Bumble kündigt massiven Stellenabbau an• Bumble-Aktie springt zweistellig hoch• Einsparungen sollen für neue Produkte genutzt werden

Das Unternehmen hinter der Dating-App Bumble will massiv Stellen kürzen. Das gab der Techkonzern am Donnerstag mittels einer behördlichen Einreichung bekannt. Konkret will das Unternehmen 30 Prozent seiner Belegschaft kürzen. So werden 240 Stellen gestrichen, was für Bumble jährliche Einsparungen in Höhe von 40 Millionen US-Dollar bedeutet. So hiess es in der Mitteilung, der Personalabbau "richtet die Betriebsstruktur neu aus, um die Umsetzung der strategischen Prioritäten zu optimieren", wie CNN aus dem Antrag zitiert. Die eingesparten Mittel sollen dann für neue Produkte und Tools eingesetzt werden.

"Diese Entscheidungen wurden nicht leichtfertig getroffen, und wir sind sehr dankbar für die Beiträge aller betroffenen Mitarbeiter", sagte ein Sprecher von Bumble in einer Erklärung gegenüber CNN. "Wir konzentrieren uns jetzt darauf, unser Kerngeschäft zu stärken, unsere Mitglieder weiterhin effektiv zu bedienen und uns für zukünftiges Wachstum zu positionieren."

Bumble-Aktie mit Kursfeuerwerk

Die Bumble-Aktie reagierte mit einem Kursfeuerwerk auf den Stellenabbau. An der NASDAQ schoss der Anteilsschein am Mittwoch letztlich 25,14 Prozent nach oben auf 6,52 US-Dollar. Am Donnerstag hielten sich die Gewinnmitnahmen deutlich in Grenzen: Es ging überschaubare 0,15 Prozent auf 6.51 US-Dollar nach unten. Seit dem IPO in 2021 ist die Bumble-Aktie quasi implodiert. Der Ausgabepreis lag damals bei 43 US-Dollar, der Erstkurs wurde gar bei 76 US-Dollar festgestellt. Davon hat sich die Aktie gemessen am jüngsten Schlusskurs mittlerweile 91,42 Prozent entfernt.

Bumble kämpft schon länger mit schwindenden Umsätzen. Wie aus der Bilanzvorlage für das erste Quartal 2025 hervorgeht, fiel der Umsatz mit Vergleich mit dem Vorjahresquartal um 7,7 Prozent auf 247,1 Millionen US-Dollar zurück. Das EPS fiel von 0,19 US-Dollar auf 0,13 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch