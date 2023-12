FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard in einem Ausblick auf die europäische Getränkebranche von 153 auf 137 Euro gesenkt. Er sei nach zwei Jahren mit unterdurchschnittlicher Kursentwicklung nun etwas weniger vorsichtig gestimmt für Destillerien, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er sehe aber weiterhin Abwärtsrisiken für die Konsensschätzungen von Diageo, Pernod und Remy. Sein "Top Pick" für 2024 ist Campari./ck/tih;