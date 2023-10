FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen von 160 auf 153 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Spirituosenherstellers sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings hält er die Ziele des Managements angesichts des Gegenwinds in den USA, der Unsicherheit in China und der allgemeinen Risiken eines Lagerbestandsabbaus für ambitioniert./tav/edh;