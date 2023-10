NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 218 auf 222 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal sei eine schwierige Phase für die europäischen Produzenten von Bier und Spirituosen gewesen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Kurzfristig seien keine positiven Impulse absehbar, doch die Bewertungen eröffneten Chancen. Bei Pernod biete sich derzeit eine Einstiegsgelegenheit./mf/edh;