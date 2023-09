NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sie sehe nach wie vor Risiken weiteren Senkungen der allgemeinen Gewinnerwartungen bei europäischen Spirituosenherstellern, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie darauf, dass sich die Nachfrage nach einem überdurchschnittlichen Wachstum in den vergangenen vier Jahren normalisieren dürfte. Für Pernod-Ricard bleibt sie vorsichtig, da sie mit einem schwachen ersten Halbjahr 2024 rechnet./ck/mis;