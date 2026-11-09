pbb 2.72 CHF 2.02% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 5,50 auf 4,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier rechnet mit einem soliden dritten Quartal, wie er am Montag in seiner Vorschau auf den Bericht schrieb. Das verlangsamte Kreditwachstum sei der Grund für niedrigere Schätzungen und das neue Kursziel./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.