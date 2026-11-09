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09.11.2026 13:10:23

pbb Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 5,50 auf 4,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier rechnet mit einem soliden dritten Quartal, wie er am Montag in seiner Vorschau auf den Bericht schrieb. Das verlangsamte Kreditwachstum sei der Grund für niedrigere Schätzungen und das neue Kursziel./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) Buy
Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
4.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2.97 € 		Abst. Kursziel*:
41.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.13%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
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