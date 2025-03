NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie zwar den hohen Auftragsbestand des Softwarekonzerns hervor, doch Umsatz und Margen hätten die Erwartungen enttäuscht. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26 sei zudem bestätigt worden und im Folgejahr werde ein Wachstum von 20 Prozent erwartet. Die Marge werde für 2026 aber nur noch bei 41 bis 42 Prozent erwartet./ck/tih;