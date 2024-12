NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk angesichts starker Studiendaten von Konkurrentin Eli Lilly auf "Underperform" mit einem Kursziel von 560 dänischen Kronen belassen. Das Mittel Zepbound des US-Biotechkonzerns gegen Fettleibigkeit sei wirksamer als das Mittel Wegovy des dänischen Diabetes-Spezialisten, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Er schränkte allerdings ein, dass angesichts des dualen Wirkmechanismus die höhere Wirksamkeit von Zepbound keine Überraschung sei. Es überrasche ihn vielmehr die etwas geringer als erwartete Wirksamkeit von Wegovy./ck/mis;