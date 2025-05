Hedgefonds-Manager Benton bullish für NVIDIA-Aktie - skeptisch bei Apple und Google

• Dan Benton erwartet Kursanstieg bei NVIDIA-Aktie• Experte sieht Google und Apple kritisch• KI-getriebene Suche bedroht traditionelle Geschäftsmodelle

Die NVIDIA-Aktie gehört zu den grössten Gewinnern der letzten Jahre - getrieben vom Hype um künstliche Intelligenz (KI) und dem weltweiten Ausbau von KI-Infrastrukturen. Doch laut Hedgefonds-Legende Dan Benton ist der Höhenflug noch lange nicht vorbei. In einem aktuellen Podcast-Interview mit RiskReversal vom 9. Mai 2025 zeigte sich der Technologie-Investor überzeugt vom langfristigen Potenzial der NVIDIA-Aktie - während er bei Tech-Giganten wie Google und Apple zunehmend Risiken sieht.

Dan Benton gilt als einer der profiliertesten Technologie-Investoren der Wall Street. Er begann seine Karriere bei Goldman Sachs, wo er von 1988 bis 1993 als PC-Analyst arbeitete. Später gründete er den Hedgefonds Andor Capital, der zwischenzeitlich zum grössten Technologie- Fonds der Welt aufstieg. Seine Investment-Strategie basiert auf der frühzeitigen Identifikation disruptiver Trends - mit Fokus auf grosse Produktzyklen und positive Gewinnüberraschungen.

Hedgefonds-Legende bullish für NVIDIA-Aktie: Profiteur des KI-Booms

Im Gespräch mit RiskReversal betonte Benton, dass sich NVIDIA in einem frühen Stadium eines massiven Produktzyklus befinde. Die Nachfrage nach spezialisierten Chips für KI-Anwendungen nehme rasant zu - und NVIDIA sei bestens positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

"Ich denke, es gibt eine Menge Luft nach oben für NVIDIA", sagte Benton im Podcast. "Das ist wie damals, als man Intel abgelehnt hat, als die PCs aufkamen. […] Ich denke, das wird noch eine ganze Weile weitergehen." Benton verwies insbesondere auf die gestiegenen Investitionsbudgets der grössten NVIDIA-Kunden - darunter Hyperscaler wie Amazon, Microsoft und Meta. Diese hätten zuletzt angekündigt, Milliarden in KI-Infrastruktur zu stecken. Eine Entwicklung, die NVIDIA direkt zugutekommt.

Experte skeptisch: Google und Apple unter Innovationsdruck?

Neben NVIDIA äusserte sich Benton auch zu möglichen Verlierern des aktuellen KI-Umbruchs - und nannte dabei vor allem Google als besonders herausgefordert. "Google ist am meisten herausgefordert; Apple ist an zweiter Stelle", sagte Benton im Podcast-Interview.

Der Grund laut dem Experten: Google stehe vor dem klassischen "Innovator’s Dilemma". Das bedeutet, dass neue Geschäftsmodelle - in diesem Fall KI-gestützte Suche - das bestehende Kerngeschäft bedrohen und daher nur zögerlich umgesetzt werden. "Google steht vor existenziellen Herausforderungen", so Benton weiter. "Technologie zerschlägt Monopole. Wenn man immer noch so denkt wie früher, schützt man seine bestehende Kundenbasis. Man schützt sein Hauptgeschäft - aber man innoviert einfach nicht so schnell."

Benton selbst nutzt für seine informationsbezogenen Suchanfragen mittlerweile ChatGPT anstelle von Google. OpenAI meldete laut Barron’s zuletzt ein rasantes Wachstum - von 300 Millionen aktiven Nutzern im Dezember 2024 auf 500 Millionen im März 2025. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte Googles Werbegeschäft womöglich ernsthaft unter Druck geraten.

Auch Apple sieht Benton kritisch - insbesondere wegen der begrenzten Innovationskraft im Smartphone-Markt. "Unternehmen müssen sich in der Tech-Branche ständig neu erfinden - im Gegensatz zu anderen Branchen", erklärte der Investor im Podcast. Die mangelnden technologischen Sprünge beim iPhone könnten laut Benton das Umsatzwachstum von Apple ausbremsen.

Steht der NVIDIA-Aktie ein neuer Höhenflug bevor?

Die Aussagen von Dan Benton verdeutlichen die aktuellen Verschiebungen innerhalb der Technologiebranche. NVIDIA wird von ihm als klarer Profiteur des anhaltenden KI-Booms gesehen, während Unternehmen wie Google und Apple aus seiner Sicht stärker unter dem Druck technologischer Veränderungen stehen. Der technologische Wandel stellt etablierte Marktstrukturen zunehmend infrage und schafft gleichzeitig neue Dynamiken im Wettbewerb. Ob die Hedgefonds-Legende Dan Benton recht behält und die NVIDIA-Aktie bald neue höhen erreichen wird, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.