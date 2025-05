NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Ein Treffen mit dem Management bei der hauseigenen Branchenkonferenz mit europäischen Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen habe seine Einschätzung bestätigt, dass der Internetportal-Betreiber noch nicht 2025, aber in den zwei kommenden Jahren Potenzial für weiter steigende Gewinne habe, schrieb Marcus Diebel in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er setzt vor allem auf bessere Margen./rob/gl/he;