NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Die aktuell geschlossene Vertriebsvereinbarung mit CVS Caremark für das Abnehmmittel Wegovy dürfte mit höheren Rabatten einhergehen, aber auch mit einem wohl höheren Absatz, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schritt sollte helfen, den US-Verschreibungstrends im zweiten Halbjahr neuen Schwung zu verleihen./mis/he;