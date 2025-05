NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 1000 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Wegovy und das Konkurrenzmittel Zepbound von Eli Lilly seien in punkto Verträglichkeit viel näher beieinander als gedacht, schrieb Richard Vosser am Montag mit Blick auf entsprechende neue Daten aus der Surmount-5-Studie. In der Wirksamkeit war Wegovy laut einer früheren Veröffentlichung noch überlegen gewesen. Novo-Nordisk-Papiere stehen auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./rob/ag/gl;