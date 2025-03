NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 515 auf 450 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es gebe wohl keine "Gnadenfrist" für das Abnehmmittel Cagrisema, das in der "Redefine-2"-Studie enttäuscht habe, schrieb Analyst Benjamin Jackson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die bevorstehenden Bekanntgaben zum oralen GLP-1 des Konkurrenten Eli Lilly, Skepsis hinsichtlich positiver Effekte durch das Ende der Zulässigkeit von Mischpräparaten und der potenziellen Risiken durch die Preisverhandlungen in den USA./ck/tih;