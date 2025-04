NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Analyst Florent Cespedes verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf positive Studiendaten des US-Pharmakonzerns Eli Lilly zu dessen Abnehmpille Orforglipron im Bereich Diabetes. Ihm zufolge entsteht damit ein "ernstzunehmender Konkurrent" für die Dänen./ck/men;