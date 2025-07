Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 95,36 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'000 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 95,47 CHF zu. Mit einem Wert von 94,43 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 453'179 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 17,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,88 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Bernstein Research gibt Novartis-Aktie Outperform

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor 5 Jahren verdient