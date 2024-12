NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 73 US-Dollar auf "Neutral" belassen. "Krabbeln, Gehen, Rennen" - so sei der weitere Erholungsweg für die Amerikaner, schrieb Analyst Matthew Boss am Freitag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht und den Ausblick./ag/ajx;