NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen und Ausblick von 56 auf 64 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Boss kappte am Freitag seine Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 und liegt jeweils klar unter dem Marktkonsens. Er traut Nike aber zwischen 2026 und 2029 eine Ergebnissteigerung von im Schnitt 20 Prozent per annum zu./rob/ag/gl;