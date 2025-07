NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix von 1200 auf 1390 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach Meinung von Analyst Laurent Yoon könnte der Streaminganbieter mithilfe seines Algorithmus, der personalisierte Empfehlungen für Filme und Serien generiert, beim Börsenwert den "Billionen-Dollar-Club" erreichen, ohne auf ein aggressives Marktmultiplikator-Modell angewiesen zu sein. Auf jeden Fall aber verdiene die Aktie, mit einer Prämie gehandelt zu werden, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/gl;