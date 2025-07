ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Anteil von Novos Wegovy an den Verschreibungen von Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse sei in der Vorwoche leicht rückläufig gewesen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Die Erstverschreibungen hätten zugelegt - zu gleichen Teilen bei Novo und dem US-Konkurrenten Eli Lilly./rob/ag/jha/;