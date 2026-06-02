Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
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Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. In einem Gespräch mit Konzernchef Philipp Navratil sei es um Veränderungen gegangen, mit denen der Lebensmittelhersteller in schon wachstumsstarken und für den Umsatz wichtigen Bereichen noch stärker zulegen wolle, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien nötige Veränderungen in der Unternehmenskultur im Kampf um sinkende Marktanteile und jüngere Kunden gewesen. Nestle erwarte zudem keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77.76 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78.19 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.10%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
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Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
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|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
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