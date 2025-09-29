Nestlé 71.45 CHF 0.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 16. Oktober anstehenden Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti senkte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Erwartungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Sie rechnet im dritten Quartal nun mit einer stabilen Preisentwicklung im Vergleich zum zweiten Quartal anstelle einer weiteren Beschleunigung./rob/ck/he;

