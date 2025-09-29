Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

29.09.2025 19:04:16

Nestlé Neutral

Nestlé
71.45 CHF 0.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 16. Oktober anstehenden Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti senkte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Erwartungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Sie rechnet im dritten Quartal nun mit einer stabilen Preisentwicklung im Vergleich zum zweiten Quartal anstelle einer weiteren Beschleunigung./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
85.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
72.09 CHF 		Abst. Kursziel*:
17.91%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
71.45 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
18.96%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

