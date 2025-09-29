Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
72.09CHF
0.95CHF
1.34 %
17:34:07
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.09.2025 19:04:16
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor den am 16. Oktober anstehenden Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti senkte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Erwartungen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft. Sie rechnet im dritten Quartal nun mit einer stabilen Preisentwicklung im Vergleich zum zweiten Quartal anstelle einer weiteren Beschleunigung./rob/ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
72.09 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17.91%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71.45 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.96%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
17:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Nestlé-Aktie in Grün: Nespresso bekommt neuen CEO aus den eigenen Reihen (Dow Jones)