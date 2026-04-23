Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einer "echten positiven Überraschung". Allerdings werde der organische Zuwachs größtenteils durch starke Währungseffekte aufgezehrt./ck/rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
80.22 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.75%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
80.20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.73%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:36
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|11:36
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
