Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
81.40CHF
0.49CHF
0.61 %
17:33:23
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.02.2026 18:28:48
Nestlé Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nestle nach Jahreszahlen von 93 auf 94 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2026 habe den Konsensschätzungen entsprochen./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Kaufen
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
81.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
81.03 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
16:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
12:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Montagmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé verliert am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
20.02.26