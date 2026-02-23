Nestlé 81.03 CHF 0.91% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nestle nach Jahreszahlen von 93 auf 94 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2026 habe den Konsensschätzungen entsprochen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



