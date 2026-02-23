Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

81.40
CHF
0.49
CHF
0.61 %
17:33:23
SWX
23.02.2026 18:28:48

Nestlé
81.03 CHF 0.91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nestle nach Jahreszahlen von 93 auf 94 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf 2026 habe den Konsensschätzungen entsprochen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

