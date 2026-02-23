Nestlé 80.91 CHF 0.76% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 76 auf 77 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen am Montag an die Geschäftszahlen an. Die mit Spannung erwarteten Signale des neuen Konzernchefs seien recht unspannend gewesen. Einige monierten, dass die Zusicherung "kein Strukturwandel" bedeute, dass ein Realitätscheck noch bevorstehe. Angesichts dieser Unsicherheit und der Aktienbewertung dürften die Aktien wohl bis zum zweiten Halbjahr "Wassertreten"./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.