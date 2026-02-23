Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

23.02.2026 10:35:52

Nestlé Hold

Nestlé
80.91 CHF 0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 76 auf 77 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes passte seine Schätzungen am Montag an die Geschäftszahlen an. Die mit Spannung erwarteten Signale des neuen Konzernchefs seien recht unspannend gewesen. Einige monierten, dass die Zusicherung "kein Strukturwandel" bedeute, dass ein Realitätscheck noch bevorstehe. Angesichts dieser Unsicherheit und der Aktienbewertung dürften die Aktien wohl bis zum zweiten Halbjahr "Wassertreten"./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
77.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
80.83 CHF 		Abst. Kursziel*:
-4.74%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
80.91 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.83%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

