Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’605 -0.3%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’191 0.5%  DAX 24’141 1.3%  Euro 0.9240 -0.1%  EStoxx50 5’654 0.8%  Gold 4’259 0.2%  Bitcoin 88’051 2.1%  Dollar 0.7928 0.0%  Öl 61.0 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche-Aktie dennoch tiefer: Forschungserfolge mit Giredestrant und Tecentriq - US-Zulassung für Gazyva in erweiterter Indikation
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Equal Weight von Barclays Capital für Zurich Insurance-Aktie
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Nestlé-Aktie mit Equal Weight
Aktien-Tipp Allianz-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

84.55
CHF
-0.28
CHF
-0.33 %
12:37:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.10.2025 11:50:04

Nestlé Equal Weight

Nestlé
84.53 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 86 auf 90 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Hoffnungen ruhten darauf, dass Philipp Navratil als dritter Konzernchef in weniger als achtzehn Monaten die Schweizer nach fünfjähriger Durststrecke auf Kurs bringe, schrieb Warren Ackerman am Freitag. Die Zeichen seien aktuell vielversprechend. Der Experte erwartet allerdings noch mehr Details, wie genau das organische Wachstum nachhaltig angetrieben werden soll. Es gebe noch eine Menge Arbeit für Navratil./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 05:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 05:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
90.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
84.64 CHF 		Abst. Kursziel*:
6.33%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
84.53 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.47%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17.10.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen