Nestlé 80.04 CHF 0.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 93 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Turnaround der Schweizer nehme Form an, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Er hob vor allem die Dynamik im Bereich Heimtiernahrung und Kaffee hervor./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.