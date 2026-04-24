Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’165 -0.6%  SPI 18’597 -0.6%  Dow 49’310 -0.4%  DAX 24’168 0.1%  Euro 0.9197 0.1%  EStoxx50 5’878 -0.3%  Gold 4’689 -0.1%  Bitcoin 61’172.2 -0.6%  Dollar 0.7870 0.1%  Öl 106.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Adecco1213860Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
INFICON-Aktie zieht an: Ausblick nach starkem ersten Quartal angehoben
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich HIAG Immobilien-Anleger freuen
MDAX-Papier Schaeffler-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Schaeffler-Aktionäre freuen
DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: Mit dieser Dividendenausschüttung können Beiersdorf-Aktionäre rechnen
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: Über diese Dividende können sich EON SE-Aktionäre freuen
Suche...
eToro entdecken

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

80.44
CHF
0.45
CHF
0.56 %
09:52:11
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.04.2026 09:07:37

Nestlé Buy

Nestlé
80.04 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 93 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Turnaround der Schweizer nehme Form an, schrieb Olivier Nicolai am Freitag. Er hob vor allem die Dynamik im Bereich Heimtiernahrung und Kaffee hervor./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
95.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.23 CHF 		Abst. Kursziel*:
18.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80.04 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
18.70%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?