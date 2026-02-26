Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nestlé Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 92 auf 99 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Letztere stufte der Experte ab und rät nun zum Verkauf. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
99.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.72 CHF
|
Abst. Kursziel*:
19.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82.89 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.44%
|
Analyst Name::
Matthew Abraham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
26.02.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag nahezu unbewegt (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Börse Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
25.02.26