NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nel ASA nach Quartalszahlen von 14 auf 13 norwegischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Wasserstoff-Spezialisten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausgliederung der Betankungssparte sei eindeutig positiv für den Anlagehintergrund./edh/mis;