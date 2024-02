NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 norwegischen Kronen belassen. Bei den am 28. Februar anstehenden Quartalszahlen stünden der Ausblick, die Regulierung des US-Marktes und die Sparte Wasserstoff-Tankstellen im Fokus, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Montag vorliegenden Studie. Seit März vergangenen Jahres habe der Wasserstoffkonzern keine größeren Kauforders mehr berichtet. Mit Blick auf das Tankstellengeschäft verwies der Experte darauf, dass mit ITM Power und McPhy Energy zuletzt zwei Branchenkollegen den Verkauf ihrer diesbezüglichen Aktivitäten angekündigt hätten./gl/tih;