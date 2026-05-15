Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200
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18:13:46
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15.05.2026 08:23:41
Nagarro SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals 2025 habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
|
Unternehmen:
Nagarro SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.62 €
|
Abst. Kursziel*:
61.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.50%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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