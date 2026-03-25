Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200
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Nagarro SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach Zahlen von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass nach der Entkräftigung von Betrugsvorwürfen durch eine unabhängige Prüfung der Blick nun wieder auf die operative Erholung des IT-Dienstleisters gerichtet sei. Die Zahlen für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeugten von der verhaltenen konjunkturellen Lage, schrieb er. Das gelte allerdings für den gesamten Softwaresektor./rob/mf/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
|
Unternehmen:
Nagarro SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
95.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
99.12%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
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