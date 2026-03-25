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Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200

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25.03.2026 11:17:22

Nagarro SE Buy

Nagarro
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach Zahlen von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass nach der Entkräftigung von Betrugsvorwürfen durch eine unabhängige Prüfung der Blick nun wieder auf die operative Erholung des IT-Dienstleisters gerichtet sei. Die Zahlen für 2025 und der Ausblick auf 2026 zeugten von der verhaltenen konjunkturellen Lage, schrieb er. Das gelte allerdings für den gesamten Softwaresektor./rob/mf/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
Unternehmen:
Nagarro SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
95.20 € 		Abst. Kursziel*:
-5.46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
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