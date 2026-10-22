Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
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Mutares Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Mutares von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft prüfe derzeit Ausstiegsmöglichkeiten für Nord Gas Solutions (NGS), darunter auch einen Börsengang, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach spiegelt der Aktienkurs den Wert von NGS nicht wider./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mutares Buy
|
Unternehmen:
Mutares
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.60 €
|
Abst. Kursziel*:
63.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.34%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mutares
|
15:58
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
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12:26
|XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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21.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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21.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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21.10.26
|SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
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20.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Mutares
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
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|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
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Aktien in diesem Artikel
|Mutares
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