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22.10.2026 13:25:07

Mutares Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Mutares von 41 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft prüfe derzeit Ausstiegsmöglichkeiten für Nord Gas Solutions (NGS), darunter auch einen Börsengang, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach spiegelt der Aktienkurs den Wert von NGS nicht wider./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Mutares Buy
Unternehmen:
Mutares 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
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Stefan Augustin 		KGV*:
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