NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 US-Dollar belassen. Mit Blick auf den Software-Riesen sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken attraktiv, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Für eine Neubewertung der Aktien sprächen unter anderem das Cloud-Segment Azure sowie das Produktpaket M365. Trotz hoher Investitionen in die Künstliche Intelligenz dürften zudem die Margen weiter zulegen./bek/gl;