NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Franzosen dürften mit Ryanair über den Sommer hinweg besonders erfolgreich sein, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Es komme nun darauf an, im zweiten Halbjahr der Aktie wieder mehr Attraktivität zu verleihen./mf/ag;