NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 450 Pence auf "Outperform" belassen. Die Aktie der britischen Fluggesellschaft sei mittelfristig im Sektor am aussichtsreichsten, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Das Unternehmen verfüge über die besten Möglichkeiten, aus den Sektortrends Kapital zu schlagen./mf/ag;