NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die irische Fluglinie habe in der Branche die geringsten Hürden, was die anstehenden Quartalszahlen angehe, schrieb Analyst Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Dies liege an den geringen Vergleichswerten. Der Gewinn je Aktie werde unterdessen durch das anhaltende Aktienrückkaufprogramm gestützt./mf/ag;