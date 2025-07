NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 575 Pence auf "Market-Perform" belassen. Den Briten fehlten derzeit die positiven Impulse der Wettbewerber, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Dies zeige sich an der seit Jahresbeginn schwächeren Entwicklung des Wertes im Vergleich zu Ryanair./mf/ag;