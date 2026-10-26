CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Michelin SA von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Michelin SA-Papier statt. Zum Handelsende stand die Michelin SA-Aktie an diesem Tag bei 33.23 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Michelin SA-Aktie investiert hat, hat nun 3.010 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 94.12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31.27 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.88 Prozent verringert.

Der Marktwert von Michelin SA betrug jüngst 21.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch