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09.11.2026 10:02:21
CAC 40-Wert Michelin SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Michelin SA von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Michelin SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das Michelin SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Michelin SA-Aktie 28.42 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Michelin SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 351.865 Michelin SA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’681.91 EUR, da sich der Wert einer Michelin SA-Aktie am 06.11.2026 auf 33.20 EUR belief. Mit einer Performance von +16.82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Michelin SA einen Börsenwert von 22.37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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