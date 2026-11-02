CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Michelin SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Michelin SA-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 24.16 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 41.399 Michelin SA-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 1’319.81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31.88 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 31.98 Prozent gleich.

Michelin SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21.48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch