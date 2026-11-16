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16.11.2026 10:02:16
CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Michelin SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Michelin SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Michelin SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Michelin SA-Anteile bei 29.25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.419 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.25 EUR, da sich der Wert einer Michelin SA-Aktie am 13.11.2026 auf 33.71 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15.25 Prozent.
Michelin SA war somit zuletzt am Markt 22.72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Michelin SA
Analysen zu Michelin SA
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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