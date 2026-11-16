CAC 40-Papier Michelin SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Michelin SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Michelin SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Michelin SA-Anteile bei 29.25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Michelin SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.419 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.25 EUR, da sich der Wert einer Michelin SA-Aktie am 13.11.2026 auf 33.71 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15.25 Prozent.

Michelin SA war somit zuletzt am Markt 22.72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch