04.02.2026 12:03:44
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Mit Flexitallic vollziehe Michelin eine weitere Akquisition außerhalb des Reifengeschäfts, schrieb Harry Martin am Dienstagabend. Sie könnte wertsteigernd sein, aber werfe schlichtweg Fragen auf hinsichtlich des anstehenden Geschäftsberichts./rob/ajx/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
