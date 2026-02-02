Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.02.2026 12:03:44

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Mit Flexitallic vollziehe Michelin eine weitere Akquisition außerhalb des Reifengeschäfts, schrieb Harry Martin am Dienstagabend. Sie könnte wertsteigernd sein, aber werfe schlichtweg Fragen auf hinsichtlich des anstehenden Geschäftsberichts./rob/ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Bernstein Research
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

