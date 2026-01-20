Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 07:29:32

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die freien operativen Barmittel (Free Chasflow) lägen über der vom Reifenhersteller avisierten Zielspanne und auch über der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dürfte am Markt gut ankommen, die Zeichen stünden auf einen fortgesetzten Abbau der Verschuldung./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

