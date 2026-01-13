Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Ausgangslage für Reifenhersteller sei gut, schrieb Harry Martin in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026. Die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Sektors dürfte erstmals seit 2021 steigen. Mit Blick auf die Einzelwerte erschienen die 2025 gestiegenen Aktienbewertungen von Bridgestone und Continental gerechtfertigt. Damit bleibe aus Bewertungssicht vor allem für Michelin und Pirelli noch Luft./mis/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
