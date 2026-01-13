Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.01.2026 08:55:11

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Ausgangslage für Reifenhersteller sei gut, schrieb Harry Martin in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026. Die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) des Sektors dürfte erstmals seit 2021 steigen. Mit Blick auf die Einzelwerte erschienen die 2025 gestiegenen Aktienbewertungen von Bridgestone und Continental gerechtfertigt. Damit bleibe aus Bewertungssicht vor allem für Michelin und Pirelli noch Luft./mis/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:55 Michelin Outperform Bernstein Research
08:52 Michelin Underweight Barclays Capital
08:48 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
