|Rentable POL-Investition?
|
01.02.2026 19:43:08
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt
Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 31.01.2021 bei 0.038368 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 260’635.76 POL im Depot. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0.1037 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’030.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170.31 Prozent vermehrt.
Bei 0.1004 USD erreichte POL am 31.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.3413 USD und wurde am 03.02.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|64’821.56363
|0.28%
|Handeln
|Vision
|0.04002
|-0.21%
|Handeln
|Ethereum
|2’085.64208
|-3.19%
|Handeln
|Ripple
|1.33400
|-3.33%
|Handeln
|Solana
|90.37633
|0.50%
|Handeln
|Cardano
|0.24921
|-2.40%
|Handeln
|Polkadot
|1.30533
|-1.47%
|Handeln
|Chainlink
|8.31617
|-1.98%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.91%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-2.25%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/