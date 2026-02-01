Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’918 0.4%  Dollar 0.7697 0.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Microsoft951692
Top News
Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt
UBS offenbar vor weiterer Entlassungswelle
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag
Nur das Geld zählt? Diese Dinge sind für Arbeitnehmer wichtiger als Gehalt
Suche...
Rentable POL-Investition? 01.02.2026 19:43:08

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 31.01.2021 bei 0.038368 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 260’635.76 POL im Depot. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0.1037 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’030.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170.31 Prozent vermehrt.

Bei 0.1004 USD erreichte POL am 31.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.3413 USD und wurde am 03.02.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Inside Krypto

17:53Finixio Crypto Logo Krypto News: Marktstimmung kippt Richtung Utility – Warum KI-Projekte jetzt das Volumen dominieren
17:49Finixio Crypto Logo Bitcoin Kurs Prognose 2026: Stabilisierung um 78.000 Dollar – oder erst der nächste Rutsch?
08:28Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper Presale knackt 31 Mio. USD, der Bitcoin-L2-Run 2026 nimmt Form an
31.01.26Finixio Crypto Logo Krypto-News: Marktdebatte um Fed-Chef sorgt für Unsicherheit bei Investoren
31.01.26Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Buterin zieht Millionen für gezielte Projekte ab
31.01.26Finixio Crypto Logo Maxi Doge Presale Hype: Warum Trader jetzt auf Listing-Boost setzen
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall