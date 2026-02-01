Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

Anzeige

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 31.01.2021 bei 0.038368 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 260’635.76 POL im Depot. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0.1037 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’030.87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170.31 Prozent vermehrt.

Bei 0.1004 USD erreichte POL am 31.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.3413 USD und wurde am 03.02.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net