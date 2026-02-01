Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Nestlé-Aktie: Unternehmen weist Vorwürfe von Foodwatch zurück
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt
UBS offenbar vor weiterer Entlassungswelle
Commodities im Fokus 01.02.2026 20:43:14

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.865,35 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 84,70 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 84,70 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 2.164,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.718,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’631.27 11’509.10
Gold Krügerrand 1 oz 3’908.28 3’564.47
Gold Philharmoniker 1 oz 3’940.74 3’600.66
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 743.60 672.59
Goldbarren 250 g - philoro 31’046.62 28’796.88
Silber CombiBar® 100 g 350.33 187.14
Silber Maple Leaf 1 oz 86.47 59.18
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’664.22 1’898.98

