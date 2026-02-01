|Commodities im Fokus
|
01.02.2026 20:43:14
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.865,35 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 84,70 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 84,70 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 2.164,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.718,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|12’631.27
|11’509.10
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’908.28
|3’564.47
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’940.74
|3’600.66
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|743.60
|672.59
|Goldbarren 250 g - philoro
|31’046.62
|28’796.88
|Silber CombiBar® 100 g
|350.33
|187.14
|Silber Maple Leaf 1 oz
|86.47
|59.18
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’664.22
|1’898.98
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- US-Börsen schliessen im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.