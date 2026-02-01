Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.865,35 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 84,70 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 84,70 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 2.164,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.718,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch