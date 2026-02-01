|Gewinn oder Verlust?
|
01.02.2026 19:43:08
Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Das wäre der Verlust bei einer frühen Worldcoin-Investition gewesen.
Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 1.770 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 5’650.77 Worldcoin. Die gehaltenen Worldcoin wären am 31.01.2026 2’338.46 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0.4138 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 76.62 Prozent verkleinert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.02.2026 bei 0.4004 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1.939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
