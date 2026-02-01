Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.02.2026 14:05:00

Nestlé-Aktie: Unternehmen weist Vorwürfe von Foodwatch zurück

Nestlé-Aktie: Unternehmen weist Vorwürfe von Foodwatch zurück

Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat der Nichtregierungsorganisation Foodwatch im Fall verunreinigter Säuglingsnahrung Falschbehauptungen vorgeworfen und droht ihr im Wiederholungsfall mit möglichen rechtlichen Schritten.

Falls Foodwatch irreführende oder falsche Informationen verbreite, "behält sich Nestlé das Recht vor, alle notwendigen Schritte zum Schutz seiner Interessen zu ergreifen", hiess es in einem offenen Brief des Konzerns, der am Sonntag der Nachrichtenagentur AWP vorlag.

Nestlé erklärte in dem Schreiben, die Rückrufe seien jeweils wenige Tage nach Bestätigung des Problems erfolgt, und wies Vorwürfe verspäteten Handelns, fahrlässigen Umgangs mit Produktsicherheit sowie einer Vertuschung möglicher Krankheitsfälle zurück. Bislang lägen keine medizinischen Berichte vor, die einen Zusammenhang zwischen den Produkten und Erkrankungen belegten, hiess es in dem Brief.

Nestlé reagierte mit dem Schreiben auf eine am Donnerstag in Paris eingereichte Strafanzeige von Foodwatch. Die Klage gegen Unbekannt zielt auf Nahrungsmittelkonzerne wie Nestlé und Danone nach deren Rückrufen von Säuglingsnahrung wegen möglicher Belastung mit dem Bakteriengift Cereulid. Die NGO schliesst sich acht Familien mit neun erkrankten Kindern aus Frankreich an. Foodwatch wirft den Konzernen unter anderem das Inverkehrbringen gesundheitsschädlicher Produkte vor.

to/hr

Vevey (awp)

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com
